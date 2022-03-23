السلاح البيولوجي الروسي يرعب واشنطن

العالم – مع الحدث

وقال الكاتب والباحث السياسي ميخائيل عوض ان الرئيس الاميركي جو بايدن باتهامه روسيا نيتها استخدام السلاح البيولوجي في أوكرانيا ليس الا محاولات للتملص من مسؤولية أن الولايات المتحدة تستخدام عشرات مراكز الابحاث البيولوجية في أوكرانيا.

وأضاف ان روسيا اثبتت في مجلس الامن امتلاك الولايات المتحدة مراكز ابحاث بيولوجية في أوكرانيا ومحاولات تسويق الفيروسات في روسيا. مؤكدا ان هذه الوثائق ستشكل ادانة قاطعة للولايات المتحدة وربما تحميلها مسؤولية جائحة كورونا.

ميخائيل عوض أشار الى ان الولايات المتحدة وحلفائها ربما ستقدم على حرب سيبرانية واضاف ان مجريات الحرب كشفت للعالم هزال القدرة الاميركية من تمكنها ادارة العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

من جهته قال الخبير بالشؤون الروسية فهيم الصوراني ان وجود مختبرات بيولوجية اميركية في أوكرانيا هي معلومات حصلت عليها روسيا منذ سنتين عبر معلومات استخباراتية.

وأضاف ان هذا الموضوع لم يعطى مساحته التي يستحقها من الاهتمام ولكن الآن في سياق تبادل الحرب الاعلامية والنفسية بين كل اطراف الازمة الاوكرانية بالتاكيد يبرز الحديث مجددا عن هذا الملف الخطير جدا ووجود هكذا مختبرات موجودة في أوكرانيا معدة لاستخدامها ضد روسيا.

فهيم الصوراني أكد ان موسكو تثير هذا الملف ولأكثر من مرة بهدف ان ينتبه العالم الغربي الى خطورة ما يمارس على الاراضي الاوكرانية وفي نفس الوقت تنبه للغرب بعدم تجاوز الخطوط الحمراء في استخدام كافة الوسائل بالقيام بعمليات تخريبية وخاصة بهذا النوع ضد روسيا.

بدوره قال السفير العراقي السابق لدى الاتحاد الاوروبي الدكتور جواد الهنداوي ان الحرب لم تعد حربا روسية أوكرانية بل هي حرب عالمية ولكن دون استخدام النووي.

وأضاف الهنداوي ان هذه الحرب هي عالمية في إطار العقوبات والنفط والغاز والمنتجات الاخرى.

وأشار الى ان الاتهام الروسي للولايات المتحدة بامتلاكها مراكز بيولوجية في أوكرانيا ليس عبثا وان روسيا وثقت للعالم ادعائها بشأن امتلاك الولايات المتحدة لهذا السلاح الفتاك.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ميخائيل عوض – كاتب وباحث سياسي

فهيم الصوراني – خبير بالشؤون الروسية

د. جواد الهنداوي – السفير العراقي السابق لدى الاتحاد الاوروبي





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