هاشتاغ.. زيلينسكي يشبه ما يجري في اوكرانيا بالهولوكوست؟!

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اما آخر ابداعاته فكانت تشبيهه ما تواجهه اوكرانيا بما يواجهه الكيان الاسرائيلي. أي بمعنى آخر اعتبر زيلينسكي ان الكيان الاسرائيلي الذي يحتل أرضا ويقتل ويهجر ويشرد هو مثل اوكرانيا التي تتعرض لحرب كما يعتبر زيلينسكي.

موقف زيلينسكي المفضوح قابله موقف ملفت من الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الذي انتقد ازدواجية الغرب في التعاطي مع ما يحصل في اوكرانيا وما يحصل في فلسطين واليمن ودول اخرى

تعليقات كثيرة وانتقادات واسعة لتصريحات الرئيس الاوكراني حول الكيان الاسرائيلي.

في هذا السياق لدينا تعليق من "عبدالله" وفيه. زيلينسكي يقول. اسرائيل ترغب في الحياة وجيرانها يرغبون في الموت. ماذا نتوقع من مهرج الناتو المدلل

"محمد المقاتي" بدوره كتب. زيلينسكي الرئيس الأوكراني: التهديد الذي يواجه أوكرانيا كالتهديد الذي يواجه إسرائيل. وكأن فلسطين هي من أحتلت إسرائيل

أما الإعلامية اللبنانية "غادة عويس" فعلقت على كلام زيلينسكي. استجداء زيلينسكي إسرائيل لتساعده مقزز وبلا أخلاق وينسف كل صدقيته ويقوض شرعية الرواية الأوكرانية. فكيف لك ان تطلب من محتل بلد غيرك ان يساعدك ضد محتل بلدك؟ يعني الاحتلال حرام ببلدك بينما الاحتلال حلال بفلسطين؟ الكيل بمكيالين في الغرب أصبح لا يطاق

من الرسوم الساخرة حول الموضوع تداول الناشطون هذا الرسم الذي يتناول كلام زيلينسكي بأن ما يواجهه كيان الاحتلال هو نفسه ما تواجهه أوكرانيا. الرسم يصور الطائرات والصواريخ الروسية، والحجر الذي هو سلاح الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. شبه كبير بين الاثنين بنظر زيلينسكي