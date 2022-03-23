هاشتاغ.. القاضية اللبنانية غادة عون تشعل تويتر

العالم - خاص بالعالم

القاضية عون كانت حديث اللبنانيين في الأشهر الأخيرة بعد عدة أحكام اصدرتها لملاحقة الشركات والافراد الذين تقول انهم متواطئون مع حاكم مصرف لبنان في ايصال الأزمة المالية الى وضعها الحالي لكن في المقابل يحظى رياض سلام بدعم وحماية احزاب ومسؤولين في لبنان لاسيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي حذر من اعتقال سلامة، بذريعة ان ذلك سيؤثر سلبا على السلم الاهلي والوضع العام في لبنان.

هاشتاغ غادة عون سجل ترندنغ على مواقع التواصل في لبنان. حيث نقرأ هنا تعليق من "نينيو". إذا القاضية غادة عون ما معها حق قانوني بملاحقة رياض سلامة والمصارف، يتفضل مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري ومدعي عام التمييز والقاضي المالي يوقفوا ضدها وياخذوا فيها قرار بكف اليد. أما إذا كانت محقة بملاحقتهم يتفضلوا يساندوها علنا وبالقانون.

"مارسيل" أيضا علق. شو يعني بدون يشيلوا غادة عون ويحطوا حدا محلها عشان رياض سلامة ما يفضحهم .اذا صار هالشي يعني انتهى القضاء.

اما "رامي نجم" فغرد. بعيد الأم تحية لإم العدل التي هزت عرش الفساد والفاسدين والمفسدين القاضية غادة عون.