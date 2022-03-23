أهالي قرية الجرذي بدير الزور ينتفضون ضد ممارسات "قسد"

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية في تصريح لسانا أن العشرات من أبناء قرية الجرذي بالريف الشرقي لدير الزور تظاهروا اليوم في ساحة القرية ورددوا هتافات تندد بممارسات (قسد) التي تتحكم بشكل تعسفي بالحياة العامة للأهالي وتسرق المحاصيل وثروات المنطقة ما أدى إلى سوء الأوضاع المعيشية وقلة الموارد الأساسية والحاجات اليومية فيها من جهة واستمرارها بخطف الشبان لإجبارهم على القتال بصفوفها.

وطالب الأهالي بإزالة الحواجز المسلحة التي تقيمها (قسد) وتعمل على ابتزاز الأهالي وفرض أتاوات عليهم وتخطف أبناءهم بحجج وذرائع واهية.