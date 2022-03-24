العالم-روسيا

وقال أنطونوف في تصريحات نقلتها قناة تليغرام التابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، إن "مثل هذه التعليقات تتجاوز المنطق"، مضيفا أنه واثق من أن تلك الاتهامات "محاولة من واشنطن لشيطنة روسيا في أعين الجميع، وإذكاء لرهاب روسيا والخوف منها".

وتابع أن محاولة واشنطن تحديد من يمكن إطلاق عليه "مجرم حرب"، هو أمر مرفوض.

ولفت السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن" إزهاق مئات الآلاف من الأرواح حول العالم، بجانب تدمير دول، وتسببت في عشرات الكوارث الإنسانية، وخلق بؤر للإرهاب الدولي"..