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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
مصادر محلية: مقتل العميد ثابت مثنى جواس ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء في عدن
أنباء عن مقتل العميد ثابت مثنى جواس ونجله وعدد من مرافقيه إثر استهدافهم بسيارة مفخخة انفجرت أثناء سيرهم بالمدينة الخضراء في عدن
أمير عبداللهيان: قلنا للأميركيين إننا لا نتنازل عن خطوطنا الحمراء ولابد من احترام ذلك
أمير عبداللهيان: من النقاط المهمة التي ناقشناها اليوم هو تعزيز أمر السياحة بين سورية وإيران
أمير عبداللهيان: نرحب بما يقدمه الذين يبادرون برفع الحصار عن الشعب اليمني
أمير عبداللهيان: قلنا للأميركيين إننا لا نتنازل عن خطوطنا الحمراء ولابد من احترام ذلك
أمير عبداللهيان: قدمنا ما نريد التوصل إليه في الاتفاق النووي للأطراف الأخرى
بوتين : لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الاوروبي وتلقي المدفوعات باليورو والدولار
انخفاض سعر الدولار في بورصة موسكو بعد تصريحات بوتين
انخفاض سعر الدولار في بورصة موسكو بعد تصريحات بوتين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-03-2022
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الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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فلسطین
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كيف تشاهد العالم
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