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هل اربكت عملية بئر السبع حسابات العدو، ولماذا؟

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الناطق باسم حماس عن القدس محمد حمادة، ان عملية بئر السبع جاءت في وقت حساس بالنسبة للمحتل الصهيوني.

خاص بالعالم

وقال حمادة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان كلمة حساس تقاس من خلال السلوك الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحالة استنفار على الصعيد السياسي والعسكري والامني من اجل احتواء ما يتوقعه من انفجار في شهر رمضان المبارك، وذلك بعد استقبال ما يسمى برئيس حكومة الاحتلال في مصر ودعوة الدول المطبعة مع الاحتلال الى هناك من اجل مناقشة عدة قضايا.

واوضح حمادة: انه كان هناك استنفار لجنود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس بشكل عالي، اضافة الى تصاعد وتيرة الاعتقالات ضد الفلسطينيين، وتواجد مكثف لقوات الاحتلال في نقاط التماس بالضفة الغربية وفي القدس المحتلة، معتبراً ان هذا السلوك يدلل على ان الوقت بالنسبة للمحتل كان حساساً.

واشار الى ان عيون المحتل كانت تتركز على القدس والضفة، لتأتي هذه العملية من النقب والتي اعتبرت العملية نوعية لامرين، الاول، تخوف المحتل من احداث تحدث في القدس بعدما فقئت عينه في النقب، والامر الثاني، لان المحتل كان يظن انه من خلال مخططه بتهجير اهالي النقب ومن الداخل المحتل، قد يمر مخططه مروراً عادياً ولكن يكون هناك حالة رفض، ولهذا فان عملية النقب قد صدمت المحتل نتيجة الوقوف البطولي لاهالي النقب في وجه محاولات المحتل ولتؤكد ان النقب جزء من فلسطين وانهم لن يتخلوا عن ارضهم.

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