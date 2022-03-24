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'الداخلية التونسية' تضبط شبكة متخصصة في الاتجار بالآثار

'الداخلية التونسية' تضبط شبكة متخصصة في الاتجار بالآثار
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ضبط شبكة متخصصة في مجال الاتجار بالآثار، حيث تم إلقاء القبض عليهم بعد مداهمات من قبل الحرس الوطني. 

العالم - تونس

وذكرت الوزارة الداخلية، في بيان أمس، الأربعاء، أنه إثر ورود معلومات لدى الحرس الوطني بمنطقة العوينة، مفادها حصول شخص من ولاية قابس على تمثال أثرى وحصول شخص ثان على مخطوطة أثرية ينويان بيعها، تمكنت الوحدات من مداهمة منزل الأول وحجزه وبحوزته التمثال، حيث اعترف بحصوله على التمثال من شخص (يحمل جنسية دولة مجاورة) قصد بيعه.

وأضافت أن قوات الحرس الوطني تمكنت من مداهمة منزل الشخص الثاني (صاحب المخطوطة) والقبض عليه رفقة شخصين آخرين، واعترفوا ملكيتهم للمخطوطة (التي تحصل عليها أحدهم من شخص يحمل جنسية دولة مجاورة) قصد البيع.

تم التحفظ على أفراد الشبكة بعد مراجعة النيابة العامة وتوجيه التهم لهم بتكوين تشكيل عصابي قصد الإتجار في الآثار، كما تم عرض القطع الأثرية على المعهد الوطني للتراث لتحديد الحقبة التاريخية التي ترجع لها وقيمتها الأثرية.

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