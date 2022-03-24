منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حيال عمليات الإعدام الأخيرة في السعودية

العالم - السعودية

وقالت المنظمة: سيدي الرئيس، تود ADHRB أن تشكر المفوضة السامية وتشاركها إدانتها لعمليات تنفيذ الإعدام الجماعية الأخيرة التي قامت بها السلطات السعودية بحق 81 محكوما في في 12 مارس وقطعت رؤوسهم.

41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية ممن شاركوا في الإحتجاجات السلمية الداعية للديمقراطية بعيد عام 2011 كما نؤيد موقفها في أنّ إعدامهم قد يرقى إلى جرائم حرب في ظل عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة من جانب آخر، ندق ناقوس الخطر إزاء مصير ضحيتي التعذيب من البحرين والمعرضين لخطر الاعدام الوشيك في السعودية صادق مجيد ثامر وجعفر محمد سلطان.

الشابان البحرينيان سبق وصدر حكم المؤبد بحقهما في المحاكم البحرينية بتهم متعلقة بالارهاب، اعتقلتهم السلطات السعودية في الثامن من مايو عام 2015 وعرضتهم للاختفاء القسري لمدة 115 يوما، وتم تجاهل ادعاءات التعذيب وغياب الاجراءات القانونية. حكم عليهما بالاعدام في 7 أكتوبر 2021 بنفس التهم السابقة قريبا سيكونان معرضين لخطر الإعدام في أي لحظة.

تطالب ADHRB مجلس حقوق الانسان بالضغط على السعودية في وقف جميع عمليات الإعدام،كون عقوبة الإعدام تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وندعو المجتمع الدولي بعدم التزام الصمت بعد الآن، في ظل تنفيذ عمليات اعدام جماعية، والضغط عليها حتى تلغي عقوبة الإعدام نهائياً.