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تغير لون الأظافر ينذر بالتسمم أو تليف الكبد 

تغير لون الأظافر ينذر بالتسمم أو تليف الكبد 
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية أن تغير لون الأظافر يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بالإصابة بمرض خطير.

العالم - صحة

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن اللون الأبيض للأظافر قد يشير إلى فطريات الأظافر ، كما أنه ينذر بالإصابة بالتسمم أو تليف الكبد.

وفي الغالب يرجع اللون البني أو الأسود للأظافر إلى جرح ينجم عنه نزيف تحت الظفر، وفي بعض الأحيان قد ينذر بسرطان الجلد الأسود.

وقد يشير اللون الأزرق للأظافر إلى قصور القلب أو أحد أمراض الرئة الخطيرة. وقد يرجع اللون الأصفر للأظافر إلى فطريات الأظافر أو الصدفية.

وإذا اتخذ النصف العلوي من الظفر اللون البني المائل للأحمر، بينما اتخذ النصف السفلي اللون الأبيض، فإن ذلك يشير إلى أحد أمراض الكلى الخطيرة.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أية تغيرات لونية على الأظافر لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها وعلاجه في الوقت المناسب.

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