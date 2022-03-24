مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

حيث عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل في يوم واحد عددا من الاجتماعات وقرر الاوربيون والامريكيون في هذه الاجتماعات مواصلة الضغط والتحشيد ضد روسيا مطالبين موسكو بنهاء الحرب هناك فورا.

قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو اعلنوا خلال اجتماعهم انهم اتفقوا على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة روسيا محذرين الصين من تقديم اي دعم لروسيا في حربها مع اوكرانيا.



واعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ان القادة اتفقوا على تشكيل أربع مجموعات قتالية في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وتعزيز دفاعات الحلفاء



وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي:"بلدان الناتو مازالو على قلب رجل واحد في معارضتهم العدوان الروسي على اوكرانيا لقد قرروا مساعدة أوكرانيا حكومة وشعبا والدفاع عن أمن جميع الحلفاء. القادة اتفقوا على تعزيز الجناح الشرقي للحلف في مواجهة روسيا".



وفي السياق نفسه عقدت في بروكسل قمة مجموعة الدول السبع التي تضم امريكا وكندا وفرنسا والمانيا ويطاليا وبريطانيا واليابان كما عقد اجتماع لقادة الاتحاد الاوربي.

واعلن المجتمعون انهم قررو مواصلة تشديد المواقف السياسية والضغوط الاقتصادية ضد روسيا كما اتفق القادة في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على دعم اوكرانيا وفرض عقوبات على أي صفقة اقتصادية مع روسيا تشمل احتياطي الذهب الروسي مشددين ان هذه العقوبات الجديدة سوف تحبط التفاف موسكو على اي اجراءات منشانها تخفيف الحظر المالي الذي فرض عليها.

وقال أولاف شولتس المستشار الألماني:"اتفقنا في الدول السبع على زيادة إجراءات الدعم الإنسانية لأوكرانيا والالتزام باستقبال لاجئي الحرب نطالب روسيا بوقف إطلاق النار فرضنا عقوبات قاسية على موسكو وسنفرض المزيد من العقوبات إذا دعت الضرورة. للحرب هذه تبعات كبيرة على إمدادات الغذاء العالمية.



الى ذلك اكد مسؤول أميركي كبير ان واشنطن وحلفاءها الغربيون يريدون القضاء على كل الامكانات المتاحة لروسيا في استخدام احتياطاتها من الذهب لدعم عملتها الروبل مضيفا أن موسكو لديها مخزون كبير من الذهب يمثل عشرين في المئة من إجمالي الاحتياطات الروسية.

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