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شاهد عملية بئر السبع تثير الغضب والرعب داخل صفوف المستوطنين

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

شكلت عملية الدهس والطعن في بئر السبع داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48  التي وقعت خلال الساعات الماضية، مفاجأة صادمة لأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتوقع تصعيدا شرقي القدس المحتلة مع قرب حلول شهر رمضان.

العالم - مراسلون

مما جعلها وبقرار من وزير الحرب غانتيس أعلان رفع حالة التأهب القصوى داخل كافة المدن والتجمعات والمراكز التجارية بالكيان المحتل ونشر المئات من أفراد الامن والشرطة ونشر عشرات الحواجز بكل الطرقات والشوارع
مقابلة
ومع حالة الرعب والغضب داخل صفوف المستوطنين الذين عبرو عن فقدانهم للأمن وفشل المنظومة الامنية بالسيطرة على العمليات الفردية التي تزايدت في الأونة الاخيرة.

أعلنت حكومة الاحتلال عن المصادقة لبناء مئات الواحدات الاستيطانية بالنقب جنوب فلسطين المحتلة وبالقدس وباقي مدن الضفة الغربية وذلك لامتصاص حالة الغضب المتصاعدة بتجاة المستوطنين الذين يعربدون ويقومون بالأعتداء على الفلسطينين بكل مكان وبحماية جيش الاحتلال.

واعتبر جهاز الأمن الداخلي للاحتلال عملية بئر السبع والتي أدت الى مقتل عدد من المستوطنين وجرح أخرين من أقوى عمليات الطعن التي وقعت خلال الخمس سنوات الماضية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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