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الحكومة الإثيوبية تعلن أنها ستبدأ الالتزام بهدنة مع قوات إقليم تيغراي المتمردة من أجل السماح بوصول المساعدات للإقليم بشمال البلاد

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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