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رئيس الفريق الوطني المفاوض باليمن محمد عبدالسلام: تلقينا اتصالا هاتفيا من سفير الصين لدى اليمن ناقشنا فيه الوضع الإنساني والسياسي في اليمن

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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