مستجد تصفيات مونديال 2022 من زاوية قناة العالم

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باتت كرة القدم أكثر من مجرد لعبة رياضية أو حتى اقتصاد للشركات الرياضية أو الحكومات أو الدول عبر النوادي و الاتحادات الرياضية.



ألحق المنتخب الكوري الجنوبي الخسارة الأولى بنظيره الإيراني بهدفين دون مقابل في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، لينتزع صدارة المجموعة الأولى منه.

ضمن مباريات المجموعة الثانية لحق المنتخب الياباني بركب المتأهلين إلى مونديال قطر بفوزه الثمين والمتأخر على مضيفه الأسترالي بهدفين للاشيئ .

كما استفاد المنتخب السعودي من هذه النتيجة وتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين وأستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ضيف هذه الحلقة لاعب نادي استقلال سابقا الكابتن رضا رجبي.

تصبح الحياة ذات معنى حينما نجد شيئا نكافح من أجله ونسعى بشغف للوصول إليه،لأنها لا تخلو من الجمال والتفاؤل والأمل، فهي بجمالها تحمل أنقى وأعمق المعاني.