الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مستجد تصفيات مونديال 2022 من زاوية قناة العالم

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أصبحت كرة القدم خلال القرن الـ20 و ما بعده من سنوات الألفية الجديدة هي اللعبة الشعبية الأولى، وبالإضافة إلى أن الساحرة المستديرة تبعث في النفس الرفاهية والحماس،

العالم - فار

باتت كرة القدم أكثر من مجرد لعبة رياضية أو حتى اقتصاد للشركات الرياضية أو الحكومات أو الدول عبر النوادي و الاتحادات الرياضية.

ألحق المنتخب الكوري الجنوبي الخسارة الأولى بنظيره الإيراني بهدفين دون مقابل في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، لينتزع صدارة المجموعة الأولى منه.

ضمن مباريات المجموعة الثانية لحق المنتخب الياباني بركب المتأهلين إلى مونديال قطر بفوزه الثمين والمتأخر على مضيفه الأسترالي بهدفين للاشيئ .

كما استفاد المنتخب السعودي من هذه النتيجة وتأهل إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين وأستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ضيف هذه الحلقة لاعب نادي استقلال سابقا الكابتن رضا رجبي.

تصبح الحياة ذات معنى حينما نجد شيئا نكافح من أجله ونسعى بشغف للوصول إليه،لأنها لا تخلو من الجمال والتفاؤل والأمل، فهي بجمالها تحمل أنقى وأعمق المعاني.

روابط ذات صلة

تصفيات مونديال 2022: كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران

انجاز جديد لكريم بنزيما في الدوري الاسباني

ايران..منتخب كرة اليد لليافعات يفوز على الهند ويتأهل لبطولة العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستجد تصفيات مونديال 2022 من زاوية قناة العالم

كيم جونغ أون أمر باختبار نوع جديد من الصواريخ العابرة للقارات

الإحتلال يدعي الحياد في أزمة أوكرانيا لمواصلة عدوانه على سوريا!

موسكو تطالب الأمم المتحدة بتقييم مدى شرعية الوجود الأمريكي في سوريا

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.. والسبب روسيا!

بالفيديو.. مجموعة السبع تحذّر روسيا من استخدام هذه الأسلحة بأوكرانيا