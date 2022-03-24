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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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بايدن: الولايات المتحدة سترد إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية في الهجوم على أوكرانيا
الحركة الاسيرة في فلسطين تقرر تعليق الاضراب عن الطعام الذي كان مقررا يوم غد بعد استجابة ادارة السجون الاسرائيلية لمطالب الأسرى وانتصارهم
الحركة الاسيرة في فلسطين تقرر تعليق الاضراب عن الطعام الذي كان مقررا يوم غد بعد استجابة ادارة السجون الاسرائيلية لمطالب الأسرى وانتصارهم
مجموعة السبع تقول إنها ستبذل كل ما هو ممكن لـ"محاسبة" بوتين وداعميه
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك تعلن أن الروس والأوكرانيين أجريا عملية تبادل للأسرى اليوم
أمير عبداللهيان: لا زالت هناك امور عالقة في فيينا ولم نتوصل الى الغاء كل الحظر
أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق نهائي سيكون مفيدا لكل المنطقة
أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق نهائي سيكون مفيدا لكل المنطقة
أمير عبداللهيان: نعتقد ان على الولايات المتحدة ان تسلك الطريق الصحيح لابرام الاتفاق وعدم التلاعب بالوقت
أمير عبداللهيان: نعتقد ان اجراء استفتاء لكافة سكان فلسطين الاصليين مسلمين ومسيحيين ويهود سيعطي صور واضحة عن مستقبل فلسطين
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-03-2022
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الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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