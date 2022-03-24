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الحركة الاسيرة في فلسطين تقرر تعليق الاضراب عن الطعام الذي كان مقررا يوم غد بعد استجابة ادارة السجون الاسرائيلية لمطالب الأسرى وانتصارهم

الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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