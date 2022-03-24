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موسكو تطالب الأمم المتحدة بتقييم مدى شرعية الوجود الأمريكي في سوريا

موسكو تطالب الأمم المتحدة بتقييم مدى شرعية الوجود الأمريكي في سوريا
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

طالبت موسكو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقييم مدى شرعية وجود القوات الأمريكية في سوريا حسب ميثاق الأمم المتحدة.

العالم - أوروبا

وقال ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: "نطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقييم مدى امتثال وجود الولايات المتحدة والقوات الأخرى في سوريا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "نتوقع منه أن يقول علنا أن ذلك احتلال للأراضي السورية، ولاسيما في التنف".

وكانت سوريا توعدت يوم أمس الأربعاء بمقاضاة الإدارة الأمريكية على الجرائم التي ارتكبتها بحق سوريا.

وقالت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة الإدارة الأمريكية وأدواتها، جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق سوريا وتحملها مسؤولية الأضرار الجسيمة الناجمة عن سياستها العدائية".

وأضاف البيان أنه "تواردت أنباء أمس واليوم عن توجه جديد للإدارة الأمريكية لاستثناء المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية في الجمهورية العربية السورية والتي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية الموالية لواشنطن وميلشيات إرهابية عميلة للنظام التركي في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسوريا من الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية التي فرضتها واشنطن على سوريا منذ سنوات".

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موسكو تطالب الأمم المتحدة بتقييم مدى شرعية الوجود الأمريكي في سوريا

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