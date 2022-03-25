شاهد.. عملية بئر السبع تشعل التواصل الاجتماعي

العالم - خاص بالعالم

ويقول المختصون بالشأن الإسرائيلي ايضا ان الاحتلال إن وجد قبولا لدى حكومات عربية لن يجد أي قبول لدى الفلسطينيين أصحاب القضية. وعلى هذا الاساس يتلقى الاحتلال ضربات متتالية في الداخل، اخرها عملية بئر السبع التي نفذها محمد ابو القيعان من منطقة النقب وقتل فيها اربعة مستوطنين وجرح اخرون

عملية بئر السبع هي ثامن عملية تستهدف الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر اذار مارس الجاري. وبالتالي تشكل ضربة قوية للسلطات الامنية في الكيان الاسرائيلي.

عملية بئر السبع حظيت باهتمام واسع من الناشطين على مواقع التواصل.

تغريدة من "عبد نجم" يقول فيها: سمعنا كثير كلام ضد عملية بئر السبع، وحنسمع كلام كثير عن اي عمل مقاوم بفلسطين .. قارن بين اي مطبع وهذا الانسان اللي بكتب ضد اي عمل مقاوم، حتلاقي نفس الخطاب. مش لاشي، بس احنا تعودنا عخطاب العملاء انه ينتشر في فترات القوة والعزة للشعب الفلسطيني في محاولة لاطفاء هذه الشعلة

"ايمان شمس الدين" بدورها علقت. عملية بير السبع البطولية يجب أن يكتبها التاريخ بماء من ذهب، لأن استسهال قتل الفلسطينيين وصمت المؤسسات الدولية عن ذلك، يدفع المظلومين لأخذ حقهم بأيديهم، وكل مستوطن في الكيان الصهيوني هو هدف مشروع للمقاومة، لأن كل فلسطيني هو هدف للمحتل دون رادع. العين بالعين

حساب وكالة شهاب للانباء على تويتر نشر صورة لجنازة قتلى العملية واشار الى هفوة محرجة وقع فيها وزير الامن في الكيان الاسرائيلي عومير بارليف. وزير الأمن الإسرائيلي يقع في ورطة خلال جنازة قتلى عملية الطعن في بئر السبع. الوزير عومير بارليف قال في الجنازة قال، لن نهدأ حتى نقبض على المنفذ ونقدمه للمحاكمة. رغم أن المنفذ قد استشهد في العملية... واضح تاثير العملية على قادة الاحتلال.