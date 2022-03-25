الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. صالح الفوزان يغضب السعوديين

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، تحولت الى الامر باطاعة الحاكم والنهي عن انتقاده. هذا ما اثبته عضو هيئة كبار العلماء في السعودية صالح الفوزان الذي اعتبر ان من لا يدعو للحاكم والوالي منافق ومن الخوارج.

العالم - خاص بالعالم

انتقاداتٌ كثيرةٌ لموقف الفوزان من السلطة الحاكمة في السعودية.

"محمد" علق هنا. يقارن الخلفاء وأمراء المسلمين من جاهدوا ونشروا دين الله واقاموا الدين بالحق بأمير الحفلات والمهرجانات. تخسون ما في مقارنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"عمر" ايضا علق متوجها للفوزان. يا شيخ بارك الله فيك..واذا ولي الامر ظالم طاغية باطش سارق ناهب مهجر منافق قاتل ادعي له برضو؟ ولا غول، انا بطبل له وانتوا لا تاخذون بكلامي، عشان لا يسجني وعشان اكون من القريبين له. الله يهديك ويردك الى سواء السبيل بس

اما "زكريا" فغرد متسائلا. وش رأي الهيئة المنتنة، في الحفلات والرقص والعري في أرض نجد والحجاز؟

روابط ذات صلة

صنعاء.. دعوة العدوان للمشاورات في الرياض مرفوضة

مغردون وناشطون: قرار منع بث الصلاة فصل جديد من حرب بن سلمان على الإسلام

منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حيال عمليات الإعدام الأخيرة في السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تغريدة جديدة للصدر بشأن جلسة تسمية رئيس الجمهورية

الاميرال تنكسيري في قطر ايران بذلت جهودا حثيثة لضمان أمن منطقة الخليج الفارسي

سوريا تدعو الغرب للتخلي عن سياساته العدائية ووقف دعمه الإرهاب

شاهد.. عملية بئر السبع تشعل التواصل الاجتماعي

شاهد.. سبع سنوات واليمن عصي على العدوان

شاهد.. صالح الفوزان يغضب السعوديين