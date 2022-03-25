شاهد.. صالح الفوزان يغضب السعوديين

العالم - خاص بالعالم

انتقاداتٌ كثيرةٌ لموقف الفوزان من السلطة الحاكمة في السعودية.

"محمد" علق هنا. يقارن الخلفاء وأمراء المسلمين من جاهدوا ونشروا دين الله واقاموا الدين بالحق بأمير الحفلات والمهرجانات. تخسون ما في مقارنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"عمر" ايضا علق متوجها للفوزان. يا شيخ بارك الله فيك..واذا ولي الامر ظالم طاغية باطش سارق ناهب مهجر منافق قاتل ادعي له برضو؟ ولا غول، انا بطبل له وانتوا لا تاخذون بكلامي، عشان لا يسجني وعشان اكون من القريبين له. الله يهديك ويردك الى سواء السبيل بس

اما "زكريا" فغرد متسائلا. وش رأي الهيئة المنتنة، في الحفلات والرقص والعري في أرض نجد والحجاز؟