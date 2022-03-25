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غضب في الأردن على نتائج إنتخابات مجالس البلدات

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

شهد الاردن قبل يومين انتخابات محلية لاختيار مجالس البلدات والمحافظات. هذه الانتخابات اجريت وسط مقاطعة من احزاب المعارضة التي اتهمت السلطات بالتعامل معها بسلبية.

العالم - خاص بالعالم

الملفت ان اعلان نتائج الانتخابات شهد اعمال شغب واحتجاجات في اكثر من مدينة احتجاجا على النتائج.

الاحتجاجات كانت ايضا على مواقع التواصل. حيث نقرأ هنا تعليق من "سام مشعل" وفيه. بشرى سارة لمواطني الاردن بمناسبة نجاح العرس الديموقراطي. الحكومة ستعمل خلال شهر على اصدار قانون يمنع صرف اي مضاد حيوي الا بوصفة طبية. يعني اذا التهب سنك بتصير بدك تروح على الدكتور ويشمطك كشفية ثلاثين دينار عشان يكتبلك كبسولات ثمنها اربع دنانير

"عمر النظامي" ويقول عن نفسه معارض اردني كتب بدوره. إستهداف العشائر الأردنية إما أن تركع للظالم وأما أن تزج بالسجون. والله ما عهدنا على مدار الزمن إهانة للعشائر الأردنية كما هو اليوم. لا تلومونا ان دافعنا عن شرف وكرامة العشائر بكل ما نملك.

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