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'الجيش الصحراوي' يقصف مواقع للقوات المغربية بقطاع المحبس

'الجيش الصحراوي' يقصف مواقع للقوات المغربية بقطاع المحبس
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

شن "الجيش الصحراوي" هجمات على تجمعات للقوات المغربية بمنطقة أودي أم أركبة بقطاع المحبس.

العالم - افريقيا

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) "أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بقصف عنيف مركز القوات المغربية المتخندقة بمنطقة أودي أم اركبة بقطاع المحبس".

و كانت مفارز من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها الأربعاء على تخندقات للجيش المغربي بقطاعي المحبس والكلتة، مستهدفة تمركزات في مناطق أجبيلات الخظر، لعكد، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد، حسب البيان.

و أشار البيان إلى استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على معاقل القوات المغربية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي.

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