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تحقيق فرنسي بحق رئيس الأنتربول الإماراتي لهذا السبب..

تحقيق فرنسي بحق رئيس الأنتربول الإماراتي لهذا السبب..
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، عن فتح تحقيق أولي بحق اللواء الإماراتي "أحمد ناصر الريسي"، الذي تسلّم رئاسة الإنتربول قبل أشهر، بتهم "تعذيب وارتكاب أعمال همجية"، وفق ما أعلنت، الخميس، مصادر قضائية.

العالم - الإمارات

ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة، إبان توليه منصبًا رفيعًا في وزارة الداخلية الإماراتية.

وفي الشكوى التي تقدّم بها مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، في يناير/كانون الثاني الماضي، اتّهم المركز "الريسي" بممارسة "التعذيب، وارتكاب أعمال همجية" بحق المعارض "أحمد منصور"، في أبوظبي.

وتضمّنت الشكوى التي تقدّم بها المركز أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان "الريسي" بممارسة التعذيب، بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.

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