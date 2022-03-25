قوي مناعتك وأسنانك بوجبة البيض المقلي بالسبانخ.. اعرف فوائدها

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ولكن هل فكرت ماذا يحدث إذا قمت بإضافة السبانخ علي البيض أثناء القلي؟ فهما يعدان غنيين بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تفيد وتساعد فى علاج العديد من الأمراض.

أوضحت وكالة نوفوستي الروسية، أن إضافة السبانخ إلى البيض المقلي تحافظ على تقوية صحة القلب، وتحسين صحة الجلد، وتنظيف الكبد، وتقوية الجهاز المناعي، والسبب أن البيض والسبانخ لديهما خصائص غذائية رائعة، كالحديد وفيتامين أ ود، والكالسيوم، والبروتين، وعناصر غذائية أخرى مفيدة للجسم.

ونصح التقرير، أن الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الإفطار يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في الحد من الإصابة ببعض الأمراض كالنوبات القلبية، وارتفاع ضغط الدم، وتقوية صحة العظام والأسنان، وتجديد خلايا الجلد، وأيضا من الأغذية الجيدة التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية، ولذا يمكنك تناول هذه الوجبة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول علي فوائدها.