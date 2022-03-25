الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سلطات طوكيو فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد 25 مواطنا و 81 مؤسسة في روسيا.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وتضمنت القائمة الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيغور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ" سيرغي تشيميزيف، وسيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، ونجل سيرغي إيفانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك في ملكية بنك "روسيا" نيكولاي شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات، مصنع "مياس" للسيارات، ومصنع "فيمبل" لبناء السفن، ومصنع "أمور" لبناء السفن، وحوض بناء السفن في ياروسلافل، وحوض بناء السفن "كراسنوي سورموفو"، وحوض بناء السفن "زفيوزدوتشكا"، ومؤسسة بناء السفن "سيفيرنايا" في بطرسبورغ، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، ومؤسسة أبحاث الأنظمة فرط صوتية، ومصنع الإلكترونيات "بايكال إلكترونيكس"، وغيرها.

وبهذا الشكل باتت قائمة العقوبات اليابانية، تضم 101 شخصية و 130 مؤسسة من روسيا.

روابط ذات صلة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه بحر اليابان

اليابان تعلق على انسحاب روسيا من المحادثات الثنائية لتوقيع معاهدة سلام

رئيس وزراء اليابان یصل الى الهند اليوم السبت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان يلتقي عددا من النخب اللبنانية

فيرشينين: قمة الدول الضامنة لعملية أستانا في إيران ما زالت على جدول الأعمال ‏ 

الامم المتحدة ترفض إقامة معرض لكيان الاحتلال في مقرها

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الأردن

الأردن يشهد قمة رباعية عربية

وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة