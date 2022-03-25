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وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وزير الخارجية العراقي يصل قطر للمشاركة في منتدى الدوحة
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة.

العالم-العراق

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان، إن"وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى دولة قطر للمُشاركة في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ(20)"، لافتاً الى أن "مُنتدى الدوحة يعد منصة عالميَّة تجمع الساسة لمُناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم، وتعزيز الحوار، وتبادل الأفكار، وصنع السياسات، وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق".

وأضاف أن" المُنتدى يهدف إلى إثارة الحوار وإثراء المُناقشات بشكل أفضل بين المُشارَكين المؤثرين من الحكومات والمجتمع المدني والإعلام والأوساط الأكاديميَّة ومراكز الفكر والقطاع الخاص".

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