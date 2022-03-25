جدول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت اليوم

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لزيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان امس الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، أشار موفدنا الى أن عبد اللهيان كان قد التقى بالرئيس اللبناني ميشيل عون في بعبدا وبعض النخب في لبنان، كما التقى أمس برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ونظيره وزير اللبناني وبالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في السفارة الإيرانية في بيروت مشيرا الى أن تلك اللقاءات لم تخرج بتصريح ما عدا اللقاء مع وزير الخارجية اللبنانية امس.

ونوه موفدنا الى انه من أبرز الملفات التي طرحت في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس مع نظيره اللبناني قد شمل عدة ملفات ومنها الملف اللبناني، حيث قال عبد اللهيان:"نقولها بصوت عال لا نريد الا الخير للبنان وأثبتت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العقود الأربع الماضية انها لن تتخلى عن حلفائها واصدقائها في الأيام الصعبة".

وبحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله و وزير الخارجية ‏الايراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد ‏المرافق له القضايا ذات الاهتمام المشترك



واكد السيد نصرالله للوزير الايراني اهمية دور الجمهورية الاسلامية الفاعل في دعم دول محور المقاومة وتعزيز الامن الاقتصادي للدول التي تتعرض لحصار جائر من قبل الولايات المتحدة الاميركية وادواتها في المنطقة.

وكان قد وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، قادما من دمشق.

وأفاد موفدنا العالم ان ممثلين عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية حضروا لاستقبال وزير خارجية ايران في مطار بيروت.

ومن المرتقب أن يبحث أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك مع كبار المسؤولين اللبنانية الذين يلتقوهم.

وكان عبد اللهيان قد زار سوريا والتقى كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد ومستشار الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك.

التفاصيل في الفيديو المرفق...