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الصحة السعودية تعلن عددالوفيات الجديدة بـ'كورونا' خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تعلن عددالوفيات الجديدة بـ'كورونا' خلال الـ24 ساعة الماضية
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السعودية ،إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة ، 9035 حالة وفاة وذلك بعد 2 حالة وفاة آخرى، التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

العالم _ السعودية

مضيفًا: انه هناك 142 حالة حرجة ترقد في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات لتفاقم حالتها الصحية وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وسجلت الصحة السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية : 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 198 حالة تعافي .فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 750,179 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 732,939 حالة.

كما كشفت عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (24)، جدة (14)، المدينة (13)، مكة (7)، الدمام (5) ،الطائف (4)، أبها (4).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: جدة (33)، الدمام (25)، الرياض (29)، أبها (16).

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