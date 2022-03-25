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ممثل المرجعية العليا: جرحى الجهاد الكفائي كانوا نعم العون للبلد

ممثل المرجعية العليا: جرحى الجهاد الكفائي كانوا نعم العون للبلد
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

نظمت العتبة العباسية في كربلاء المقدسة اليوم الجمعة، حفلاً لتكريم جرحى فتوى الجهاد الكفائي.

العالم - العراق

وقال المتولي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد في كلمة خلال الحفل إن "جرحى الجهاد الكفائي كانوا نعم العون الى هذا البلد بردهم العصابات الارهابية التي ارادت ان تدمر العباد والبلاد"، لافتا الى ان "هذه البادرة ستتبعها بوادر اخرى من اجل لفت نظر من يريد ان يرى العراق بوجه قوي وهو يتعافى وهو ينعم بابطال وسواعد مؤمنة وعقول راجحة".

واضاف أن "العراقيين بعد التغيير بدأوا يرسمون مستقبلهم الواعد ومارافق ذلك من مشاكل ومصاعب قد صبر فيها العراقيون جميعا وتحملوا الانفجارات والمفخخات وتحملوا كل شيء لمنع استهداف البلد وراح ضحيتها العديد من الابرياء والتي تجاوزت الالوف".

وتابع ان "البلد تعرض الى هجمة شرسة وتحد كبير، الى ان هب الجمع المؤمن واندفع اندفاعة لم تكن معهودة لمنع الغرباء ان يأتوا وتمنع من بعض اهل الدار من الاستجابة لنداءات غير وطنية، ودارت معارك استمرت ثلاثة سنوات ولم تستمر سبع او عشر سنوات اوثلاثين عاما كما كان يتصور البعض".

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