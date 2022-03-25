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33 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن بنابلس

33 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن بنابلس
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، بأن طواقمه الطبية تعاملت مع 33 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح وبيت دجن بمحافظة نابلس.

العالم ـ فلسطين

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة نقاط تماس تشهد كل جمعة تظاهرات رافضة للاستيطان واستمرار الاحتلال في مخططاته الرامية للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق المصادر المحلية، فإن المصور الصحفي وهاج بني مفلح أصيب برصاصة مطاطية بالقدم خلال تغطيته للأحداث في المنطقة.

كما اندلعت مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المطاطي وقنابل الغاز تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة مجموعة من المواطنين بالاختناق.

وأصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز تجاه الشبان المشاركين في التظاهرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم شرق المحافظة.

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