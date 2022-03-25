الكاظمي يلتقي ملك الاردن.. تفاصيل القمة الرباعية العربية

العالم - العراق

وحسب ما نقلت "السومرية نيوز" بيان مكتب رئيس الوزراء الوارد فيه، ان "اللقاء تناول تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تداعياتها والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة وبما يحقق مصالح شعوبها".



واضاف ان "الكاظمي حضر لقاءً مع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعضو مجلس الوزراء في السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز".



واشار البيان الى ان "اللقاء تناول تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي والطاقة".



واوضح ان "اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها من أجل أمن المنطقة واستقرارها".