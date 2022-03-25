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الرئاسة اللبنانية تقول إن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أعلن استعداد بلاده لتزويد لبنان بالقمح

الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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