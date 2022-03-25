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تحالف السيادة يعقد اجتماعا هاما قبل جلسة الحسم

تحالف السيادة يعقد اجتماعا هاما قبل جلسة الحسم
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

عقد تحالف السيادة، الجمعة، اجتماعاً مهماً قبيل جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

العالم - العراق

ونقلت "السومرية نيوز" بيان تحالف السيادة الذي جاء فيه: ان "تحالف السيادة يواصل مناقشة المشهد السياسي في البلاد للخروج بوجهات نظر تعجل تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء العقبات أمام انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية؛ وقد عقد التحالف بحضور رئيسه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا مهما للتباحث مع قيادات وأعضاء التحالف".

وأكد الحضور، وفق البيان، "ماصلة المساعي لتحقيق أولويات التحالف في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة بعموم مرافق الدولة، وضمان حقوق المناطق المحررة في الإعمار والكشف عن المغيبين وإطلاق سراح الأبرياء، إلى جانب نبذ الخلافات بين الكتل السياسية وتجاوز النفس الطائفي والأخذ بنظر الاعتبار تطلعات المواطنين في تحقيق المطالب وفق القانون والدستور".

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