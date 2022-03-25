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بايدن يجدد وصف بوتين بـ'مجرم الحرب'

بايدن يجدد وصف بوتين بـ'مجرم الحرب'
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن: "أهم شيء بالنسبة لنا منذ البداية هو الحفاظ على وحدة ديمقراطياتنا في الرفض ومواصلة الجهود لوقف الدمار الذي يحدث على يد رجل أعتبره بصراحة مجرم حرب".

وكان بايدن قد تحدث بالفعل بطريقة مماثلة عن الرئيس الروسي، ووصفه في وقت سابق بـ"مجرم الحرب" و "الدكتاتور القاتل" و"قاطع طرق محض".

بالإضافة إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي تصرفات بوتين والجيش الروسي في أوكرانيا بأنها "غير إنسانية".

وعلق السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف في وقت سابق على ألفاظ بايدن، مشددا على أن اتهامات بايدن ضد فلاديمير بوتين غير مقبولة، إذ لا يحق لرئيس دولة قتلت الملايين حول العالم أن يوجه مثل هذه التهم.

من جانبها، شددت الخارجية الروسية على أن مثل هذه التصريحات تضع العلاقات الروسية الأمريكية على شفا القطيعة.

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