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مصادر تؤكد احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل

مصادر تؤكد احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل
الجمعة ٢٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

مصادر خبرية تؤكد احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل، وتعلن أن صنعاء مستمرة في ضرباتها لمواقع سعودية حيوية جداً ما لم يرفع الحصار.

العالم - السعودية

قالت مصادر خبرية إنّ "عملية كسر الحصار الثالثة تعد من أعنف عمليات القوات المسلحة اليمنية على المملكة السعودية".

وأكدت المصادر احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل واشتعال الحرائق بشكل غير مسبوق، مشيرةً إلى أنّ "الحرائق في خزانات ومنشآت الوقود تسببت في تدمير المنشآت بأكملها".

وأعلنت مصادر عسكرية أنّ صنعاء مستمرة خلال الأيام المقبلة في ضرباتها لمواقع سعودية حيوية جداً إن بقي الحصار قائماً، وهي عازمة على تدمير منشآت أرامكو الحيوية في رأس تنورة ورابغ وجدة.

وأضافت: "صنعاء وضعت كل منشآت أرامكو أهدافاً لعملياتها، وتؤكد بأن الضربات ستستمر حتى تدميرها ما لم يرفع الحصار السعودي عن اليمن، وإطلاق سفن النفط".

وختمت المصادر إعلانها تعطّل محطة كهرباء صامطة وانطفاءها بسبب عمليات صنعاء.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية، يوم الجمعة، تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة في العمق السعودي، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع: "رداً على استمرار الحصار الظالم، نفّذنا عملية كسر الحصار الثالثة".

وأفاد بأنّ العملية تمّت بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنَّحة وسلاح الجو المسيّر، مؤكداً: "تمّ استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض، ومصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية، بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيّرة".

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مصادر تؤكد احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل

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