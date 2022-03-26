السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

البنتاغون يؤكد وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

البنتاغون يؤكد وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد البنتاغون وصول أول دفعة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا من حزمة كبيرة من الدعم تقدر قيمتها الإجمالية بـ800 مليون دولار.

العالم - الأميرکيتان

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، اليوم الجمعة: "بالفعل وصلت رحلة واحدة إلى المنطقة. وقد تم إرسال عدة شحنات من الدفعة الأولى إليها".

وأضاف أنه من لمتوقع أن تصل إلى المنطقة 3 رحلات أخرى خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وكانت السلطات الأمريكية قد أشارت إلى أن توريدات المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستستغرق "أياما طويلة"، حيث من المقرر إيصال الشحنات إلى الدول المتاخمة لأوكرانيا، ثم نقله بواسطة قافلات عسكرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 16 مارس الجاري عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وذلك بعد أيام من قرار آخر له بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون.

وتشمل المساعدات أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية، بما في ذلك أنظمة صواريخ مضادة للدروع ومضادات جوية.

روابط ذات صلة

بايدن يلتقي جنوده فور وصوله لمدينة حدودية مع اوكرانيا

من مفاعيل الحرب في اوكرانيا إضعاف الدولار الأميركي

مسارات الحرب العسكرية والإقتصادية في اوكرانيا

شاهد.. الحرب في اوكرانيا تدخل شهرها الثاني

حرب اوكرانيا والتصعيد الامريكي ضد روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البنتاغون يؤكد وصول أول دفعة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض أرامكو السعودية لضربات يمنية

مصادر تؤكد احتراق منشآت أرامكو في جدة بالكامل

ماكرون يعلق على تسعير روسيا غازها بالروبل

بايدن يجدد وصف بوتين بـ'مجرم الحرب'

صحيفة اسرائيلية: جهاز سري إسرائيلي يُدرب أوكرانيين للمشاركة في قتال الجيش الروسي