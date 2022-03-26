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ميشال عون: لبنان يدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا نتيجة استقباله النازحين

ميشال عون: لبنان يدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا نتيجة استقباله النازحين
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده لا تزال تدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا نتيجة استقباله النازحين السوريين وعدم مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم إلى بلادهم. 

العالم - لبنان

وقال عون خلال استقباله أمس الجمعة في قصر بعبدا رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الانجليكانية جاستن ويلبى، إن لبنان عانى ولايزال من الاضطرابات والصراعات بين الدول التي أثرت عليه بشكل مباشر لاسيما الحروب في المنطقة ودول الجوار، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقال رئيس أساقفة كانتربري ” إن التوترات الدولية كبيرة جدا، بحيث أن حاجات العديد من الدول تقع في طي النسيان بسهولة لاسيما في هذه المنطقة. أما صلاتي فهي من أجل السلام والاستقرار والتعافي في لبنان من المشاكل التي يتخبط بها”.

وأضاف ” من خلال الرحلات التي أقوم بها حول العالم ألتقي بالعديد من اللبنانيين وهم من أبرز القادة وأنجحهم واكثرهم فعالية”.

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.

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ميشال عون: لبنان يدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا نتيجة استقباله النازحين

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