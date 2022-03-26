انجازات يمنية نوعية خلال 7 أعوام من العدوان السعودي

العالم - انقلاب الصورة

وحقق اليمن انجازات نوعية قضت مضاجع ائتلاف العدوان السعودي والاماراتي، حيث اعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيی سريع:"بلغ ما تمکنا من رصده من خلال الاستخبارات العسکرية من خسائر في صفوف جيش العدو السعودي خلال سبع سنوات ماضية أکثر من 10795 قتيل ومصاب في الجيش السعودي وکذلک مقتل واصابة 1251 من جيش العدو الاماراتي و9440 من مرتزقة السودان.

وأکد ان العام الثامن سيشهد عمليات عسکرية نوعية ستؤدي الی التنکيل بالعدو وتحرير المزيد من اراضينا المحتلة. وعلی العدو ان يتوقع منا المزيد من العمليات العسکرية النوعية التي قد تشمل اهدافاً حساسة ضمن بنک اهداف جديد ويشمل عواصم العدوان وابرز منشآته الحيوية.

اما عن انجازات السعودية من هذا العدوان قال المعارض السعودي عمر الزهراني:"صرح العسيري في 2015، اننا قد قضينا علی 90 بالمئة من القوة الصاروخية للحوثي وان شاء الله قادمون يا صنعاء، وجاء عام 2016، ثم 2017، ثم 2018، ثم 2019، ثم 2020، ثم 2021، ثم 2022 ولايزال اليمن يقاتلنا بعشرة بالمئة من قوتها وازداد قوة".

ويحاول الاعلام السعودي اخفاء الانجازات اليمنية بقوله ان اليمنيين لم يحققوا اي انجاز في حربهم مع السعودية، متناسين ان السعودية هي التي هاجمت اليمن وهي التي لم تحقق أي انجاز من هذا الهجوم ومتناسين أيضاً الهجمات اليمنية التي انتشرت صورها علی مواقع التواصل عن استهداف شرکة ارامکو النفطية وغيرها.