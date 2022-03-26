قطر تؤكد استمرارها في إمداد أوروبا بالغاز

العالم-قطر

وأضاف في معرض تعليقه، الجمعة، على الأزمة الروسية الأوكرانية "من وجهة نظر تجارية نحن لا ننحاز لأي جانب"، بحسب رويترز.

ومع اندلاع أزمة الطاقة عالمياً، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، وحدوث قفزات قياسية في أسعار الغاز الطبيعي، اتجهت الأنظار أكثر نحو الدوحة بحثاً عمن يطفئ ظمأ الأسواق الملتهبة ويهدئ من سعر الوقود الأزرق، خاصة داخل الدول الأوروبية التي سجلت فيها الأسعار مستويات غير مسبوقة وسببت أزمة للمواطن الذي بات يئن من زيادات فواتير الكهرباء وغاز التدفئة وأسعار البنزين والسولار.

واستقبلت الدوحة خلال الشهور الماضية عدة مسؤولين أجانب للحديث عن الغاز الطبيعي المسال، والمتطلعين إلى إبرام عقود طاقة طويلة الأجل تتجاوز عشرين عاماً.