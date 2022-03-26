السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تؤكد استمرارها في إمداد أوروبا بالغاز

قطر تؤكد استمرارها في إمداد أوروبا بالغاز
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن قطر ستواصل إمداد أوروبا بالغاز.

العالم-قطر

وأضاف في معرض تعليقه، الجمعة، على الأزمة الروسية الأوكرانية "من وجهة نظر تجارية نحن لا ننحاز لأي جانب"، بحسب رويترز.

ومع اندلاع أزمة الطاقة عالمياً، بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، وحدوث قفزات قياسية في أسعار الغاز الطبيعي، اتجهت الأنظار أكثر نحو الدوحة بحثاً عمن يطفئ ظمأ الأسواق الملتهبة ويهدئ من سعر الوقود الأزرق، خاصة داخل الدول الأوروبية التي سجلت فيها الأسعار مستويات غير مسبوقة وسببت أزمة للمواطن الذي بات يئن من زيادات فواتير الكهرباء وغاز التدفئة وأسعار البنزين والسولار.

واستقبلت الدوحة خلال الشهور الماضية عدة مسؤولين أجانب للحديث عن الغاز الطبيعي المسال، والمتطلعين إلى إبرام عقود طاقة طويلة الأجل تتجاوز عشرين عاماً.

تصنيف :

روابط ذات صلة

ماكرون يعلق على تسعير روسيا غازها بالروبل

اوروبا ممتعضة لمطالبة موسكو بدفع اسعار الغاز بالروبل

ردود الفعل الأوروبية على قرار بوتين حول دفع ثمن الغاز والنفط بالروبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات جزائرية روسية حول تعزيز التعاون العسكري

قائد حرس الحدود: الأمن التام مستتب في حدود إيران

الرئيس الأمريكي يلقي كلمة في وارسو حول الأزمة الأوكرانية

بالفيديو.. إعلامي يمني: إعلان الحرب على اليمن كان من واشنطن

بالفيديو.. خبير عسكري يمني: أسلحتنا غيرت المعادلة وقواعد الاشتباك العسكري

الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر خلايا "داعش" النائمة في بغداد