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إعلامي يمني: إعلان الحرب على اليمن كان من واشنطن

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الاعلامي اليمني عبد الحافظ معجب ان العدوان على اليمن يؤكد حالة العداء بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الاميركية.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أكد عبد الحافظ معجب ان اعلان الحرب من واشنطن في الوقت الذي كان فيه عادل الجبير سفيرا للسعودية في الولايات المتحدة هو كان تأكيدا بأن الراعي الرسمي للعدوان هي الولايات المتحدة الاميركية ولولا الموافقة والرعاية الاميركية لما كانت السعودية استطاعت ان ترتكب هذه المجازر والجرائم.

عبد الحافظ معجب اضاف انه عندما تضع النقاط على الحروف وعندما يكون الشعب اليمني على دراية كاملة بمن هو المعتدي وان اميركا هي من يقتل الشعب اليمني، فهذا يؤسس لمواجهة قادمة بين اليمني والاميركي مؤكدا ان الوثائق اثبتت بان الولايات المتحدة كانت تقوم برعاية مباشرة للنظام السابق في حروب صعدة وبمقتل الشهيد حسين بدر الدين الحوثي.

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