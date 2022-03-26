السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفيديف يصف العقوبات على روسيا بـ'غير القاتلة'

مدفيديف يصف العقوبات على روسيا بـ'غير القاتلة'
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قلل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيديف، اليوم السبت، من أهمية تأثير العقوبات الغربية على روسيا، واصفا إياها بـ "غير القاتلة".

العالم - روسيا

وقال مدفيديف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك:"نعم، هناك صعوبات، يجب التغلب عليها، وهذا أمر واضح. لسوء الحظ، فهي موجودة على مستوى الدولة وعلى المستوى اليومي".

وأضاف "أولا، نحن معتادين على هذه الصعوبات، وثانيا، كما تعلمون، ليست صعوبات قاتلة ولا يمكن مقارنتها بظروف رهيبة مرت بها بلادنا في القرن العشرين، بل سأقول المزيد هذه ليست حتى المشاكل التي كانت في أذهاننا عندما واجه العالم جائحة كورونا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت يوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت العشرات من شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الدوما، ورئيس أكبر مؤسسة مالية في روسيا وهو هيرمان جريف، مدير سبيربنك وأحد المقربين من بوتين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن "هذا الإجراء يتوافق مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ويعكس استمرار الوحدة لمحاسبة بوتين على حربه التي اختارها".

روابط ذات صلة

ماكرون يعلق على تسعير روسيا غازها بالروبل

الرئيس الصربي يعرب عن تفهمه للرئيس بوتين ويؤكد أنه 'يفاجئ الغرب الآن'

فرنسا تستدعي السفير الروسي لرسوم كرتونية تسخر من أوروبا

وزير الخارجية الروسي يصف ممارسات أوروبا بألمانيا النازية

جهاز سري إسرائيلي يُدرب أوكرانيين للمشاركة في قتال الجيش الروسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد الإجتماعات المتكررة بها والتنسيق معها لماذا لا تضم الأنظمة التطبيعية "إسرائيل" الى الجامعة العربية؟!!

كيف تقرأ صمود الشعب اليمني في الذكرى السابعة للعدوان؟

كتلة بالبرلمان الليبي تستنكر موقف عقيلة صالح إزاء الاتفاق السياسي

لبنان..أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إلى الأمم المتحدة

7 أعوام من العدوان السعودي واليمن يصبح أقوی

الربیع فی طهران