شهيد و3 عمليات فدائية و4 قتلى صهاينة الأسبوع الماضي

العالم - فلسطين

ففي أمس الجمعة أحصيت 8 نقاط مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم، وبيتا، وبيت دجن، والخليل، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، ومخيم الجلزون وبلدة سلواد برام الله.

وألقى شبان زجاجات حارقة صوب برج للاحتلال في منطقة مثلث خرسا جنوب مدينة دورا جنوب الخليل.

والخميس أحصيت 4 نقاط مواجهة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومنطقة الجدار في طولكرم، وبلدة يعبد في جنين.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في مخيم الدهيشة.

والأربعاء اندلعت مواجهات في 8 نقاط مواجهة بالخليل ورام الله ونابلس وطوباس ومدينة طمرة بالداخل المحتل.

وألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر، وبلدة شقبا، ومستوطنة عوفرا، ومدينة طوباس.

والثلاثاء استشهد الشاب محمد أبو القيعان (34 عامًا) من حورة في النقب المحتل بعد تنفيذه عملية دهس وطعن، أدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين بجروح خطرة في مدينة بئر السبع المحتلة.

وأصيب مستوطنان إثر رشقهما بالحجارة قرب بلدة نعلين غرب رام الله، في حين ألقيت زجاجات حارقة صوب مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي سلفيت.

وأحصيت في اليوم ذاته 10 نقاط مواجهة مع الاحتلال في القدس ورام الله وبيت لحم وسلفيت ونابلس.

والاثنين اندلعت مواجهات في 9 نقاط مواجهة بعدّة محاور في مدن الخليل ورام الله وجنين ونابلس.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في بلدة العرقة شرق جنين، واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة حلحول بالخليل.

والأحد اندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة بالقدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس.

ونفذت عملية طعن في القدس المحتلة أدت لإصابة مستوطنين بجراح في راس العامود، في حين أصيب مستوطن ثالث بالحجارة قرب قرية المنية جنوب بيت لحم.

وتمكن ثوار الضفة من استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في المغير وبيت ريما قضاء رام الله وعزون في قلقيلية.

والسبت اندلعت مواجهات في 11 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وسلفيت ونابلس وقلقيلية والنقب المحتل.

ونفذ الشاب مراد بركات من القدس عملية طعن أدت لإصابة مستوطن، في حين أصيب مستوطنان رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي القدس.

واستهدف الشباب الفلسطينيون قوات الاحتلال بأكواع متفجرة في قرية النبي صالح برام الله، وبالزجاجات الحارقة صوب مستوطنة "غيلات" المقامة على أراضي النقب المحتل، ومستوطنة "شعاري تيكفا" الجاثمة على أحد جبال قرية عزون عتمة جنوب شرق مدينة قلقيلية.