الأردن يشهد قمة رباعية عربية

العالم - الأردن

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء حضره أيضا الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوكالة أن الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، حضروا اللقاء أيضا.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الودية بين الدول الشقيقة حسبما أفادت وكالة بترا الأردنية.

يأتي ذلك في ظل تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، حيث شهدت الدول الثلاث عقد عدة قمم لقادة الدول بجانب مسؤولي البلدان الثلاثة السنوات الماضية.