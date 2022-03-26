شاهد: الاعلام السعودي يعترف بفشل السلطات في احتواء حريق أرامكو بجدة

العالم-السعودية

وحسب ما قال مراسل قناة العربية، إن عملية الإطفاء مستمره في منشأة أرامكو النفطية ولم تستطع السلطات السيطرة على النيران حتى الان، وهذا يدل على الحجم الكبير للدمار الذي لحق بالمنشأة جراء استهدافها من قبل القوات اليمنية.

واعلنت القوات المسلحة اليمنية امس الجمعة عن تنفيذ عملية كسر الحصار الثالثة ردا على استمرار الحصار السعودي الاماراتي وتدشينا للعام الثامن من الصمود.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، ان القوات اليمنية استهدفت في العملية منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة السعودية الرياض ومنشات راس تنورة النفطي بدفعة من الصواريخ المجنحة.