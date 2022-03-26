الصحة الايرانية: 1382 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 148 ألفا و 789 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 256 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1672 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 850 ألفا و 525 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 54 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 139 ألفا و 971 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 63 مليونا و 785 ألفا و 564 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 56 مليونا و 619 ألفا و 705 أشخاص الجرعة الثانية، وتلقى 25 مليونا و 806 آلاف و 373 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 146 مليونا و 211 ألفا و 642 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 49 مليونا و 113 ألفا و 559 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 24 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 68 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 306 مدن في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء ( منخفضة الخطورة).