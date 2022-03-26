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ليس بكذبة نيسان.. شاهد موضوع القنبلة الذي فجّر هاشتاغات البحرين

السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

المزيد من التفاعل والتواصل في برنامج "نقطة تواصل" على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في كافة المنصات الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وركز هذا الاسبوع، مملكة البحرين احتلت المرتبة الاولى في السعادة.

خاص بالعالم

وبحسب مؤشر السعادة العالمي، اعتبرت البحرين الدولة الاولى في السعادة عربياً، وفي المرتبة 21 عالمياً، بالطبع هذا الموضوع استفز نشطاء البحرين في المنصات الرقمية داخل البلد، وارادوا ان يعلقوا بشكل او بآخر على مقدار ومنسوب السعادة ومؤشر السعادة الذي يتمتع به المواطن البحريني في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والازمة السياسية والتداعيات الحقوقية بامتياز، كيف يصبح مواطناً سعيداً، وعلى اي اساس مؤشر السعادة العالمي اعتبر مملكة البحرين في المرتبة الاولى وفي المرتبة الثانية الامارات، وفي المرتبة الثالثة السعودية.

هل هذه نكتبة؟ هل هذا خبر؟ او ربما هي كذبة نيسان/ ابريل، ولكن كذبة نيسان لم تحل في هذا الشهر.

وصدر نشطاء البحرين العديد من الهاشتاغات التي علّقت وغردت على هذا الموضوع القنبلة، ليس بنكتة وليس بخبر وليس بكذبة نيسان.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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