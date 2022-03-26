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في ذكرى يوم الأرض..

البطش: نؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه

البطش: نؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أكد منسق القوى الوطنية والاسلامية خالد البطش، اليوم السبت، أن المقاومة في قطاع غزة مستمرة في الدعم والاسناد لأهالي الداخل المحتل بالسلاح، قائلاً: لن "نسمح للاحتلال الاسرائيلي بالتفرد في شعبنا".

العالم- فلسطين

وشدّد البطش، في فعاليات "يوم الأرض" في مخيم ملكة شرق غزة، على أن المقاومة جاهزة للرد اذا اعتدى المحتل على القدس الشريف، وأن "سيف القدس لن يغمد وسيبقى مشرعا في وجه العدو من أجل حماية الشعب الفلسطيني

وقال منسق القوى الوطنية، البطش، إن محاولات انتقام الاحتلال من الشعب الفلسطيني في الداخل لن "تمر وستبقى المقاومة بالمرصاد".

وأضاف أن الصراع مع الاحتلال لن "يغلق حتى زواله وتحرير الأرض وعودة اللاجئين"، مؤكدًا أن مشروع المقاومة مستمر حتى نيل الحرية والكرامة وتحرير الوطن، لكن ذلك يستدعي تجسيد الوحدة وكل الإمكانات.

وتابع: إن "فعاليات ذكرى يوم الأرض شرق غزة، والنقب، تأتي تأكيدًا على مرتكزات القضية الفلسطينية ووحدة الشعب وارضيه وقضيته في وجه الاحتلال".

جدد البطش، تأكيد الفصائل الفلسطينية، لأهالي النقب والشيخ جراح واللد والرملة الذي يواجهون محاولات التهجير والتطهير العرقي أنها تقف معهم في مواجهة سياسات المحتل.

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في ذكرى يوم الأرض.. البطش: نؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه

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