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أمير عبد اللهيان: حل قضية أو قضيتين متبقيتين في المفاوضات يتطلب قرارًا أمريكيًا

أمير عبد اللهيان: حل قضية أو قضيتين متبقيتين في المفاوضات يتطلب قرارًا أمريكيًا
السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية إلى التقدم الذي تم إحرازه في محادثات فيينا وقال: "حل واحدة أو اثنتين من القضايا المتبقية يتطلب قرارًا أمريكيًا يتم متابعته من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي".

العالم - ايران

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، مع صوفيا ويلمز ، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية، في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتحدثا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التجارة والتعاون الوثيق بين البلدين .

واعتبر أمير عبد اللهيان علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع بلجيكا بأنها مهمة من حيث العلاقات الثنائية ومن حيث وجود المؤسسات الأوروبية والدولية في هذا البلد، وقيّم العلاقات الطيبة والاحترام بين البلدين في مختلف المجالات بالايجابية.

الى ذلك أشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى محادثات فيينا وإلى التقدم المحرز في المحادثات وقال : "حل واحدة أو اثنتين من القضايا المتبقية يتطلب قرارًا أمريكيًا ، يتم متابعته من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي".

بدوره لفتت وزيرة الخارجية البلجيكية في هذه المحادثة الهاتفية إلى التعاون البرلماني وبعض المعاهدات الثنائية ، واعتبرت التعاون الوثيق والمتبادل بين البلدين بأنه مهم في تطوير العلاقات الاقتصادية وحل بعض القضايا القائمة.

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أمير عبد اللهيان: حل قضية أو قضيتين متبقيتين في المفاوضات يتطلب قرارًا أمريكيًا

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