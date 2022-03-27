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اشتباكات مسلحة بين "قسد" وأهالي بلدة الصور بريف دير الزور

اشتباكات مسلحة بين
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

إندلعت إشتباكات مسلحة بين ميليشيا "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي، وأهالي بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين، وسط استنفار كبير للميليشيا في البلدة.

العالم-سوريا

وكان أهالي قرية سويدان وبلدة درنج بريف دير الزور الشرقي خرجوا أمس السبت بمظاهرة احتجاجية طالبوا خلالها بخروج ميليشيا "قسد" من مناطقهم رفضاً لممارسات الميليشيا المدعومة أمريكيا بحقهم.

وذكرت مصادر محلية أن “العشرات من أهالي قرية سويدان بريف دير الزور الشرقي تظاهروا اليوم وسط القرية وقطعوا الطرق المؤدية إليها تنديداً بميليشيا "قسد" وممارساتها الإرهابية ضدهم والتي أدت إلى انعدام الأمان وتردي الأوضاع المعيشية في المناطق التي تسيطر عليها”.

وبينت المصادر أن الأهالي قاموا بإحراق سيارة عسكرية تتبع للميليشيا في القرية ورددوا هتافات تطالب بطردها من مناطقهم.

ولفتت المصادر إلى أن “أهالي بلدة درنج المجاورة خرجوا أيضاً بمظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا "قسد" مضيفة أن مسلحي "قسد" أحرقوا عدة منازل لأهالي البلدة.

وتظاهر أهالي قرية الجرذي بالريف الشرقي الأربعاء الماضي تنديداً بميليشيا "قسد" وتسببها بمصادرة الحياة العامة في القرية والتحكم بأرزاق الناس واستمرارها بخطف الشباب وإجبارهم على القتال في صفوفها.

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اشتباكات مسلحة بين "قسد" وأهالي بلدة الصور بريف دير الزور

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