هل سيوقف الموساد الإسرائيلي نشاطه في أربيل بعد ضرب وكره؟

العالم – قلم رصاص

ويلقي برنامج "قلم رصاص"، الضوء على مختارات من مقالات وتحليلات وردت في صحف ومراكز أمريكية وإسرائيلية ركزت فيها على الضربة الإيرانية لمركز الموساد الاسرائيلي في إربيل.

ويناقش برنامج قلم رصاص فيما إذا تحولت اربيل الى منصة ولقاعدة تجسس إسرائيلية ما يعطي الحق لإيران في أن تضرب تلك القاعدة، حيث أكد ضيف البرنامج الكاتب السياسي والباحث أحمد المياحي من العاصمة العراقية بغداد أن العلاقات بين أربيل والموساد الاسرائيلي أصبحت تشكل مصدر خطر وتنفيذ عمليات خارج إطار الدور العراقي ولدول الجوار.

وأشار الى أن موقف الحكومة العراقية ضعيف بسبب استقواء الإقليم بالولايات المتحدة وقد يكون هنالك اتفاق مع الجارة التركية ومع الكيان الصهيوني وبالتالي أصبح موقف الحكومة العراقية لا يتناسب مع تلك الأحداث، وان حكومة المركز منشغلة بالمشاكل الاقتصادية.

كما تطرق البرنامج الى ما نشره الصحفي الإسرائيلي تل ليف رام بتقريره في صحيفة معاريف الصهيونية تحت عنوان الحرب السرية بين طهران وتل أبيب تتصاعد بسرعة قائلا:" في الفترة الأخيرة من الواضح أن المعركة الجارية بسرية في السنوات الأخيرة بين إسرائيل وإيران ترتفع درجة، ووتيرة الأحداث آخذة في التصاعد، وفي كل أسبوع يتحقق ارتفاع درجة".

وأضافت الصحيفة الى أن هناك "الكثير من التفاصيل غيرمعروفة، وليس كل شيء يمكن قوله، ولكن يمكن القول أنه في الجانب العملياتي والاستخباري، في جهاز الأمن بعيدون عن الاستخفاف بالقدرات الإيرانية".

ضيف هذه الحلقة :

- الكاتب السياسي والباحث أحمد المياحي من العاصمة العراقية بغداد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

https://www.alalam.ir/news/6104233/